棒球選手出身的新生代男星曹佑寧，近期因參加《全明星運動會2》再度翻紅，連帶為他帶來不少商業代言機會，不過近日交往多年輔大校花女友鍾蕙羽，傳出6年感情破裂分手，女方IG流露出對情逝的不捨，見此，有網友在Dcard爆料，似乎是因日前曹佑寧到大陸拍攝新戲，和女主角余玥走得太近所導致。

鍾蕙羽發IG限時動態解釋分手。(圖/鍾蕙羽 IG)

輔大校花鍾蕙羽28日證實分手曹佑寧，IG將二人過去情侶合照併成九宮格，並透露本想低調處理感情問題，做會讓自己快樂的事，然而看見身邊朋友轉述小紅書內容，讓她決心不再安靜，「針對不刪文、不隱藏精選動態、項鍊戴著、那是我的回憶，我還沒有心情去面對」坦言沒那麼容易治癒情傷，「我需要的是時間，給我時間好好說再見」。曹佑寧則在小紅書承認分手，卻未說清楚原因。

曹佑寧小紅書澄清全文。(圖/曹佑寧 小紅書)

見狀，網友在Dcard分析，指出曹佑寧大陸拍網劇時，和女主角余玥有不少親密互動，甚至靠在夕陽下合照，再加上余玥曾對1名叫林肯大的網友飆罵，「不用給我發私信，這麼久以來抱歉也說了不只一次，你做的一系列小動作影響到我、我的劇、你愛的人、影響到主創們的辛苦成果」，而這位林肯大被網懷疑就是鍾蕙羽。

余玥發文怒嗆。(圖/余玥 微博)

余玥和曹佑寧網劇宣傳照，互有多種親密動作。(圖/余玥 微博)

曹佑寧小紅書解釋分手和這些爆料沒關係，略帶憤怒地說，「請你們別在再花時間，腦補現在怎麼樣那怎麼樣，別再去做揣測什麼還在不在一起啥之類的。若你們喜歡這一部戲，那麼請讓這個事情結束。」讓不少人聯想到陸劇互動事件。