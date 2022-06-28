金與正將一箱藥品遞給一位高大男子的照片引發南韓媒體關注。

北韓官媒日前公開一張最高領導人金正恩胞妹金與正，將藥品遞給一位高大男子的照片，畫面中兩人距離相當近，素有「女帝」之稱的金與正也一改過往冷淡表情，難得露出溫柔笑容，讓南韓專家推測，高大男子就是金與正的丈夫。

北 김여정 남편 추정 인물 첫 등장…다정한 모습 연출https://t.co/LHbcdacW80 — 동아일보 (@dongamedia) June 17, 2022

北韓繼發生新冠肺炎疫情後，西南沿海的黄海南道海州市再爆出急性腸道傳染病疫情，韓聯社引述北韓官媒報導，最高領導人金正恩15日偕同妻子李雪主向海州市委員會捐贈了家中的常備藥品，北韓《勞動新聞》也刊出兩人檢查捐贈藥品的照片，包括生理食鹽水等。

Read our full report here:https://t.co/LiiyH8jLSY — NK NEWS (@nknewsorg) June 17, 2022

北韓朝中社、《勞動新聞》等17日再報導金與正、玄松月等人將藥品送給疫區居民的消息與照片，顯示北韓其他高官也開始效法金正恩送藥。

值得注意的是，報導刊出一張金與正將一箱藥品遞給一名男子的畫面引發包括《朝鮮日報》、《東亞日報》、「Newsis」等多家南韓媒體注意，紛紛以「金與正的丈夫首次出現在朝鮮媒體上」等標題跟進報導，南韓媒體都引述南韓智庫世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成章（音譯）的說法，推測男子就是金與正的丈夫。

The propaganda message is 'We, the elite class, are one with the masses,' as state media says they prepared these medicines from their "family" stashes.



Could also be interpreted as 'We have absolute stockpiles of medicine/money to buy for donation' https://t.co/mWaznU21rm — Colin Zwirko (@ColinZwirko) June 16, 2022

照片顯示，穿著淺色襯衫的金與正將一小盒紙箱交給穿著深色外套的男子，男子戴著眼鏡直視金與正，金與正則微微瞇眼，看得出來當時正露出笑容，由於照片是從側面拍攝，無法看出男子的正面。

鄭成章說，目前並不清楚和金與正站在一起的男子是她的丈夫、或是前來接藥的高階主管，不過金與正的中指戴著結婚戒指，她的眼睛也是闔上的，再加上她與男子的距離很近，而且男子是直直地站立，因此很有可能是金與正的丈夫。

他說，如果男子只是普通的低階主管，在北韓這樣的專制政權中，應該很難站著從位高權重的金與正手中接過藥物。

報導指出，如果男子確實是金與正的丈夫，這就是他頭一次在北韓官方媒體上露面。

鄭成章說，外傳金與正是在2014年9月至10月間結婚，對象是管理金正恩保險箱的高階主管，不過平壤並未證實消息。

他說如果有關金與正丈夫的消息都是正確的，那他此時露面，正巧是金與正首度公開露面的10周年。金與正於2012年起開始陪伴金正恩出席公開活動，2014年北韓官媒首度提到她的名字。鄭成章推測，平壤可能是透過贈送藥物讓金與正的丈夫首度曝光。

另外他也不排除此次曝光與金正恩、金與正生母高英姬誕辰70周年有關，6月26日是高英姬誕辰70周年，鄭成章說可能是透過展現家庭團結來慶祝70周年。