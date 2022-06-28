北韓官媒日前公開一張最高領導人金正恩胞妹金與正，將藥品遞給一位高大男子的照片，畫面中兩人距離相當近，素有「女帝」之稱的金與正也一改過往冷淡表情，難得露出溫柔笑容，讓南韓專家推測，高大男子就是金與正的丈夫。
北韓繼發生新冠肺炎疫情後，西南沿海的黄海南道海州市再爆出急性腸道傳染病疫情，韓聯社引述北韓官媒報導，最高領導人金正恩15日偕同妻子李雪主向海州市委員會捐贈了家中的常備藥品，北韓《勞動新聞》也刊出兩人檢查捐贈藥品的照片，包括生理食鹽水等。
北韓朝中社、《勞動新聞》等17日再報導金與正、玄松月等人將藥品送給疫區居民的消息與照片，顯示北韓其他高官也開始效法金正恩送藥。
值得注意的是，報導刊出一張金與正將一箱藥品遞給一名男子的畫面引發包括《朝鮮日報》、《東亞日報》、「Newsis」等多家南韓媒體注意，紛紛以「金與正的丈夫首次出現在朝鮮媒體上」等標題跟進報導，南韓媒體都引述南韓智庫世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成章（音譯）的說法，推測男子就是金與正的丈夫。
照片顯示，穿著淺色襯衫的金與正將一小盒紙箱交給穿著深色外套的男子，男子戴著眼鏡直視金與正，金與正則微微瞇眼，看得出來當時正露出笑容，由於照片是從側面拍攝，無法看出男子的正面。
鄭成章說，目前並不清楚和金與正站在一起的男子是她的丈夫、或是前來接藥的高階主管，不過金與正的中指戴著結婚戒指，她的眼睛也是闔上的，再加上她與男子的距離很近，而且男子是直直地站立，因此很有可能是金與正的丈夫。
他說，如果男子只是普通的低階主管，在北韓這樣的專制政權中，應該很難站著從位高權重的金與正手中接過藥物。
報導指出，如果男子確實是金與正的丈夫，這就是他頭一次在北韓官方媒體上露面。
鄭成章說，外傳金與正是在2014年9月至10月間結婚，對象是管理金正恩保險箱的高階主管，不過平壤並未證實消息。
他說如果有關金與正丈夫的消息都是正確的，那他此時露面，正巧是金與正首度公開露面的10周年。金與正於2012年起開始陪伴金正恩出席公開活動，2014年北韓官媒首度提到她的名字。鄭成章推測，平壤可能是透過贈送藥物讓金與正的丈夫首度曝光。
另外他也不排除此次曝光與金正恩、金與正生母高英姬誕辰70周年有關，6月26日是高英姬誕辰70周年，鄭成章說可能是透過展現家庭團結來慶祝70周年。
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