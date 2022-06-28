洋基28日對上擺爛的奧克蘭運動家差點翻船，運動家第3局一陣亂棒打了5分，洋基打線一直到第7局才甦醒，單局海灌6分，終場9比5逆轉勝。洋基成為大聯盟本季最會逆轉的球隊（23次），超過4成的勝場來自逆轉（54勝20負）。這場也是運動家的第50敗，他們現在只記掛著要搬家到哪裡去。

此戰較為罕見的是運動家金手套捕手墨菲（Sean Murphy）單局出現兩次「妨礙打擊」，白白奉送洋基兩位打者上壘。7局下最先是勒馬修（DJ LeMahieu）四壞球上壘，賈吉（Aaron Judge）再藉著捕手墨菲的妨礙打擊上壘，雷佐（Anthony Rizzo）挨了觸身球，洋基沒有安打就攻佔滿壘。

Donaldson Damage 👊 pic.twitter.com/OpRwrLufhW — New York Yankees (@Yankees) June 28, 2022

沒想到史坦頓（Giancarlo Stanton）打擊的時候，墨菲的手套還是伸得太前面，被史坦頓的棒子敲到，第2次妨礙打擊！這次直接擠回1分。洋基後面又有3支安打，最後單局打下6分，比數逆轉為9比5。

洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）6.2局被打5分表現不佳，在隊友奮戰下逃過敗投。雷佐、史坦頓各轟1發陽春炮。運動家總教練卡崔（Mark Kotsay）賽後解釋，捕手墨菲伸長手臂是想要早一點接到球，爭取讓低處進壘的球被判定為好球，但為此付出代價。

運動家雖然輸球也獲得一個好消息，如果他們願意搬家到拉斯維加斯，大聯盟將不會向他們收取近10億美元的搬家費，因為聯盟也想把地盤擴張到內華達州。