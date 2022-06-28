屏東高樹超商女店員遭挖眼案，屏東地院一審依傷害、重傷害未遂兩罪，判楊男應執行有期徒刑5年，判決一出不僅引發社會譁然，屏東地檢署收到判決書後也認為，實屬過輕，且難認符合社會大眾法律情感認知，28日決定提起上訴。

屏檢指出，楊男曾持刀揮砍一老嫗頸部、腹部及胸部等部位，應具有殺人犯意非僅止於傷害，當時楊男在早餐店內先徒手毆打老嫗身體，接著持菜刀揮砍，直到店家出面攔阻，才始倖免於難，考量他行凶用的菜刀、重量、體積及使用方式，及揮砍對方身體部位，應以殺人犯意甚明。

另超商女店員於工作中僅因勸導楊男不要在店門口抽菸，即無端遭手指摳挖雙眼，並毆打頭部，手段殘忍、令人髮指，導致她身心嚴重受創，且案發迄今仍未與潘女達成和解，仍以精神病症抗辯，難認犯後態度良好，有心生悔悟之情。

因此檢察官認為，一審合併執行5年有期徒刑，實屬過輕，難認符合社會大眾法律情感認知，且不符合量刑比例原則及罪刑相當原則，檢察官與被害人及被害人家屬難以認同原審判決結果，依法提起上訴，請求將原判決撤銷，另為妥適合法判決。