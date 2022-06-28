美國資深女星瑪麗瑪拉（Mary Mara）以電視劇《急診室》、《法律與秩序》打開知名度，是著名的實力派女演員，不過瑪麗瑪拉26日卻傳出在河裡游泳不幸溺水，享壽61歲。

瑪麗瑪拉26日驚傳在紐約北部聖勞倫斯河游泳時不幸溺水，警方在上午接獲報案後，立刻派警車和救護車前往救援，最後在文森特角附近尋獲遺體，瑪麗瑪拉被救起時身上沒有任何外傷，初步判定為溺斃身亡，而後續將進行驗屍，判定死亡原因。

瑪麗瑪拉死訊震驚外界，她經紀人事後悲傷發聲明，表示瑪麗瑪拉是他見過最優秀的女演員，大讚瑪麗瑪拉有活力、幽默風趣，「每個人都愛她」，而瑪麗瑪拉驟逝留給外界無限悲傷。

61歲瑪麗瑪拉自大學畢業後就開始演戲，1989年以電影《預科生謀殺案》出道，瑪麗瑪作品橫跨大小銀幕，她以電視劇《急診室》、《法律與秩序》打開知名度，在電影《星期六夜先生》、《舞夜驚魂》等都有演出，而瑪麗瑪拉最後一部作品，則是2020年的動作電影《絕地警探》。