勤友光電舉行股東會進行董事監察人改選，會後推舉陳來助接任董事長，將以先進設備加速半導體先進封裝，次世代顯示器及鈣鈦礦太陽能等新解決方案，迎向全球碳中和的挑戰與機會。

勤友於6月28日召開股東常會，選出陳來助、王位三、楊定華、謝勝傑、陳志政五位新任董事，並由徐湘生續任監察人，完成全面改選。隨後召開董事會，推舉陳來助擔任董事長。原任董事長王位三完成階段性任務，獲聘為榮譽董事長，持續協助勤友光電。

勤友由王位三創立，2013年取得IBM授權共同開發半導體晶圓貼合和剝離技術，以半導體光機電製程設備開發技術團隊，加入原有的鍍膜設備製造部門成立勤友。

陳來助於2020年加入勤友，擔任副董事長暨策略長，任職期間進行組織改造、商模創新、數位轉型，成立三大事業部，營運方式由成本中心轉變成利潤中心。並將既有核心技術與新應用極大化，推動「設備+」模式及價值創新，擴大營運範圍。再加入數位工具提升行政效率、人員運用率及專案管控進度，有效控制成本及費用。2020年後雖經疫情重大衝擊，但營收不降反升，2021年營收及產品獲利皆創歷史新高。

陳來助表示，勤友今年起除了原本在TFT顯示器及半導體先進封裝市場繼續成長以外，面對全球碳中和的挑戰，團隊領先業界完成ISO14064碳盤查，將為國際大廠提供減碳方案，也因應全球節能減碳新應用需求，未來營運將有三大新動能，分別是第三代太陽能、第三代半導體以及第三代平面顯示器。

陳來助同時擔任台灣鈣鈦礦科技股份有限公司董事長，將推動與勤友光電攜手合作，共同開發大面積鈣鈦礦薄膜關鍵設備及製程技術。其中全球最大面積（基板尺寸2mx1m）薄膜濺鍍設備已獲國際鈣鈦礦太陽能領先大廠採用。勤友光電應用於高頻高壓如SiC半導體製程的雷射退火設備已獲大廠採用。隨著新能源車及充電設施滲透率提升，未來成長動能可期。勤友光電運用「設備+」模式，組合雷射與濺鍍兩種設備特性，獨家提供Mini/Micro LED側邊導線（side-wiring）解決方案，於今年Touch Taiwan獲得國際面板大廠採用及展出備受矚目，未來隨著Micro LED顯示器應用起飛將可為公司帶來新成長動能。