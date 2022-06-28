上市營建股績優生長虹（5534）今（28）日召開股東會，會議一開始，即宣布董事長李文造因確診而正在自主健康管理期間，並首度委由總經理李耀中擔任股東會主席。會中決議通過承認去年度財報案，並配發現金股利4.4095元。

長虹去年營收48.49億元，年減47％，EPS相對下滑，全年為4.41元。主要業績來源是「長虹雲端科技大樓」、「交響苑」及「長虹新銳科技大樓」新案完工交屋，以及部分新成屋銷售所貢獻。

長虹也大方配息，今天股東會承認盈餘配發案，配息4.4095元，盈餘配發率幾乎100％，誠意滿分。

今天長虹股東會主席長虹建設總經理李耀中表示，長虹依目前手中在建工程估計，未來五年，將會陸續完工挹注營收和獲利，今年起將明顯攀升。

今天有小股東提問，質疑長虹去年營收竟面臨「腰斬」。李耀中解釋，營建股必須依全部完工法認列業績，去年長虹完工量相對較少，而「長虹雲端科技大樓」去年僅認列11億元，其他將在今年認列，目前距完銷已快差不多，相信未來幾年業績可以回到高峰，股東可以拭目以待。