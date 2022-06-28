環保署「第8屆國家環境教育獎」今舉行頒獎典禮，新北市環保局所輔導的單位分別在民營事業組、學校組、團體組及個人組獲得優等獎，表現亮眼。新北市環保局表示，要因應氣候變遷及零碳轉型，除了科技與技術提升外，更需要大家共同參與、共同建立環保意識，環境教育是極為重要的一環，讓民眾懂得如何友善環境、用更積極正面的態度面對各種環境問題，共同為環境永續努力。

榮獲民營事業組優等獎的達和環保服務股份有限公司樹林分公司，多年來負責樹林垃圾焚化廠代操作營運，營運期間，樹林焚化廠獲評「優異環境教育設施場所」，同時於企業內部推動「環境教育紮根、環境教育點線面」等計畫，將環境教育理念融入企業永續政策。

此外，並結合鄰近的環境教育夥伴，成立「三鶯環教策略聯盟」，提供學校與民間單位專業且完整的環境教育方案。達和環保樹林分公司表示，經營的不僅是一座焚化廠，更致力以環境工程、環境教育的力量，希望能從根本解決都市廢棄物問題。

瑞芳區吉慶國小榮獲學校組優等獎，其致力推動環境教育，將瑞芳在地環境特色及環境問題融入課程中，包括長期進行基隆河與粗坑口野溪的水文調查，進行多種台灣特有原生種溪魚復育，打造出獨一無二的原生溪魚特色學校。

學校每年與專家學者、社區發展協會合作，辦理多場山林教育，過程中甚至發現了塵封幾十年的世界級煤窯遺址，並將學校前的滴水山步道及月眉山打造成教學生態步道，提供學習資源的同時，亦帶動四腳亭的發展。另更曾赴苗栗學習黑水虻養殖技術，與農委會農試所合作，推展黑水虻相關循環農業技術。在邁向永續環境的道路上，點亮每個孩子心中的燈。

而團體組的部分，社團法人台灣重新思考環境教育協會榮獲本屆優等獎，該協會長期關注海洋廢棄物、資源回收、循環經濟等各類環境議題，不斷創造話題，使議題在各領域持續發酵，像是經常於社群網路號召民眾響應淨灘活動、也推出「海廢圖鑑」、「回收大百科」等環境教育專案，以清晰易懂的方式科普環保知識，吸引許多民眾關注環保議題；該協會也注意到因外送產業興起可能造成的環境問題，便與外送平台foodpanda合作，推動環境友善店家計畫，鼓勵消費者支持環境友善店家，實踐綠色行動。

在個人組脫穎而出榮獲優等獎的則是任教於三重區五華國小老師董大鋼，擔任科學生態服務解說社團的指導老師，長期推動服務學習，並將生態解說融入課程中，董老師認為深耕環境教育，不能只靠老師的口頭勸導，要鼓勵學生從環境實踐中找到自我的責任感，讓環境友善深植學生心田。

除了服務學習，董老師亦將電影藝術融入環境教育，帶領學生透過電影藝術、表演藝術、影片剪輯等課程，拍攝微電影、建立YouTube頻道，展現五華國小的環境教育成果，影片更受到雙北有線電視台的肯定，於電視台播映。董老師透過環境服務社團，帶領學生體驗不平凡的環境科學服務旅程。