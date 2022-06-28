竹北市露天電影院從7月2日展開，代表和里長們也持宣傳看板邀民眾參加。（羅浚濱攝）

竹北市露天電影院今年邁入第7年，市公所規 畫在10處公共場所播放10種不同類型的電影，7月2日在隘口里集會所前廣場率先開播持續到8月27日，每場次有童玩闖關趣、童玩大對抗及摸彩活動，幸運的民眾將能把iPhone13、Apple Watch 7、Switch遊戲機等大獎帶回家。

竹北市長何淦銘表示，竹北市露天電影院已成為竹北市年度重大活動之一，也是市民引領期盼的電影播放，今年徵詢里長和社區理事長的意見後，根據需求精選推出10部超人氣戶外電影放映，讓竹北地區大小家庭享受愉快的週 末假期「CHILL生活」。

何淦銘和市代會主席林啟賢化身為冒險家，為露天電影院活動揭幕，林啟賢鼓勵市民周末假期晚上帶著小朋友，到竹北優質公園綠地及戶外空間，回憶童年在戶外看電影的樂趣，但記得要做好防疫。

市公所為增加親子參與，每場次都有帶動跳及氣球魔術表演，並發送活動紀念扇和免費的古早味冰棒，設置「童玩體驗趣」闖過3關可獲得文創紀念品，「童玩大對抗」讓小朋友一較高下，優勝者可獲威秀電影票2張。

最吸引人的是，集點摸彩抽好禮活動，民眾可以身分證領取集點卡，集滿2點兌換1張摸彩券，在電影放映完畢後進行抽獎，幸運兒將能把iPhone13、Apple Watch 7、Switch遊戲機等獎品帶回家。

代表和里長們也持宣傳看板，邀民眾參加露天電影院，場次為，7月2日隘口里集集會所前廣場：叢林奇航。3日蓮華寺：蜘蛛人無家日。23日停十八停車場：尚氣與十環傳奇。30日停十五停車場：靈魂急轉彎。

8月6日竹仁公園：比得兔兔。7日廣四停車場，王者理查。20日尚義里山腳福德宮：脫稿玩家。21日麻園里天師府：尋龍使者拉雅。27日竹北國中：歡樂好聲音2。