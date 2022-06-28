中國大陸片面禁止我國石斑魚輸入，引發爭議。國民黨國際部主任黃介正中午受訪表示，「食品安全不要用民族主義與情緒處理」，若國內農漁產業者認為國民黨能解決近來農漁產遭陸方禁止輸入問題，「我們責無旁貸」，可協助反映要求。

但黃介正也坦言，考量農漁民受害大，國民黨當然願意提供協助，但過程中國民黨也會估算，幫忙農漁民解決問題時，會不會被民進黨扣帽子說親中，到選舉時再透過口號操作，國民黨反而因好心幫農漁民吃虧。

對於綠營質疑兩岸經濟合作架構協議（ECFA）無用論，甚至認為當前的問題就是ECFA造成的。黃介正說，有沒有功能，拿掉就知道。

黃介正提到，過去鳳梨遭大陸禁止進口不是事發突然，事前陸方好幾次反應介殼蟲問題，並不是突然一下，中間有預警，這些都是科學的事情，讓科學數據說話，自然有公道在，證明我方石斑魚有問題就認，沒有就要解禁。

但黃介正堅持，「有問題見面談」，現在民進黨當然見不了，國民黨當然見得了，但這不是國共哥倆好，而是對岸弄到我方農漁民，當然要當面解決農漁民問題。

黃介正說，要成立兩會就是要解決兩岸人民往來衍生的問題，從早期掛號信與老兵返鄉，現在還要不要解決？食品安全不要用民族主義與情緒處理，可以用技術處理，而不是一昧補貼。