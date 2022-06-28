「清大賽車工廠」在26日舉行新車發表會，學生團隊與師長合影。(清大賽車工廠提供／李侑珊台北傳真)

清華大學學生所組成的學生方程式賽車團隊「清大賽車工廠」，是全國第一個製作電動賽車的隊伍，團隊近日舉行新車發表會，初次曝光最新研發與推出的第6代電動賽車，預計在8月以此車款，代表台灣前往德國及克羅埃西亞參加兩大歐洲車賽。

「清大賽車工廠」在26日舉行新車發表會，本次亮相的第6代學生方程式賽車，是同學們投入兩年的時間，從設計到製作再到整合，完全由隊員們一手包辦而成。

「清大賽車工廠」團隊表示，新車在開發技術方面，不僅告別了以往厚重的鉻鉬鋼管車架，改而採取全新開發的鋁單體殼做為主要車體，更是透過碳纖維複合材料製程，為空力套件減重60％，以達到全車輕量化的目標。

「清大賽車工廠」也提到，最新車款更是採用了最新的半導體元件SiC-MOSFET來控制輸入馬達的三相電流。這個設備除了體積小外，還能耐高溫、高壓及高頻，這將有效提升驅動器的性能，並確保能在國際舞台上拿出最好的狀態。

受疫情影響，團隊已兩年沒有出國參加比賽，甚至第5代車款都沒有參加過任何競賽，歐美疫情管控逐漸解封，團隊預計在8月代表台灣，前往德國及克羅埃西亞參加兩大歐洲車賽。

「清大賽車工廠」指出，暑假赴歐洲參加比賽，使用的會是最新推出的第6代電動賽車，團隊也是我國第一個參加這兩項歐洲車賽的學生團隊。這次在德國賽方面，參賽對手中有許多歐洲的老牌車隊，擁有豐厚的技術及資源，因此希望透過參賽機會，讓各界看到學生方程式車隊的更多可能性。

這場學生方程式比賽（Formula SAE）為現今全球規模最大的工程類比賽，不僅考驗著學生製作賽車的能力，更是加入了設計、成本與商業報告，讓團隊在製作的同時，也需要對於市場及成本保有一定的靈敏度。

回顧過往參賽經驗，「清大賽車工廠」提到，團隊從2016年便開始前往日本參賽，一路上累積了些許的經驗， 在2019年時更一舉獲得了電車組第2名的好成績，同時也在近百支的隊伍中獲得總排名第9名。在全球排名中，「清大賽車工廠」也位居於第23名，超越了美國的麻省理工大學，更在亞洲區域位居第2名的位置。