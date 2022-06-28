莊人祥今首度揭露，預估BA.4、BA.5會在8月進入台灣社區。（指揮中心提供）

Omicron變種病毒BA.4、BA.5何時入侵社區？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今首度揭露時間點，他認為會落在今年8月份，「到時可能會有一小波」，呼籲民眾持續做好防疫、盡快接種疫苗。莊強調，口罩政策絕不會鬆綁，今年暑假還要繼續戴。

上述兩株變異株由境外移入，又以BA.5佔大宗。指揮中心表示，境外移入病例不需延長或重新隔離，但會安排同住家人再度採檢。國內至今未發現本土個案，莊人祥首度針對變種病毒提出「社區淪陷點」，可能落在暑假期間的8月份。

莊人祥說，本土疫情要降到單日1萬例以下「恐怕沒那麼快」，目前看來要等到7月底；這波Omicron疫情，致死率約萬分之15.5，希望透過加強診斷治療降低致死率。

有專家擔憂，國內本土疫情恐遭BA.4、BA.5再度侵襲。莊人祥說，就其他國家經驗，曾感染BA.1、BA.2者可提供交叉保護，現有7成民眾已接種3劑，希望藉由自然感染和施打疫苗，提升保護力。

初步預估，台灣會在8月迎來一波BA.4、BA.5的本土疫情，莊人祥呼籲，第3劑還沒打及符合第4劑資格的人盡快打疫苗。至於口罩策略，決定維持至7月，盼透過公衛策略，減少BA.4、BA.5的衝擊。