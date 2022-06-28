雲林縣消防局最近採購到4萬2000顆住警器，防火宣導隊、義消、志工近期就會協助安裝。（周麗蘭攝）

雲林縣20鄉鎮市的住宅火災警報器3年前裝設率17％是最後一名，縣府近3年來向宮廟、企業募捐住警器，只剩8％、約1.4萬戶未裝設，台塑企業運用麥寮汽電公司促協金1000萬元，消防局添購4萬2000多個住警器補足，今年完成最後一哩路。

消防局長林文山表示，縣長張麗善除關切住警器的裝設率，也透過縣務會議通過，2020年元旦起縣內新建非公眾使用建築物必須裝設住警器才發給使用執照，進一步以法規敦促鄉親裝設。

林文山說，這3年來張長向朋友、企業募捐住警器，有些鄉鎮市公所也體認其重要性編列預算，由村里幹事協助安裝，消防局防火宣導隊一開始安裝並不順利， 民眾以為是詐騙集團拒絕進入屋內，經過事後宣導及鄉鎮市長協助，獲得民眾認同，這3年來安裝率從最後一名變成進步幅度最大。

林文山表示，住警器安裝率剩最後一哩路約8％、約1.4萬戶未裝，張縣長尋求企業協助，在台塑集團的麥電協金協助1000萬元下，最近終於採購到4萬2000顆，近期防火宣導隊、義消、志工就會協助安裝。

他說，自從高雄城中城大火發生之後，各縣市都搶購住警器，消防局也買不到，經向內政部消防署反應，透過供應合約解決，讓雲林縣住宅安全更上一層樓。

雲林縣消防局今（28日）舉行台塑企業麥寮汽電公司促協金捐贈雲林縣住警器記者會，台塑麥寮管理部協理蔡建樑代表捐贈，縣長張麗善代表接受並回贈感謝狀。

張麗善表示，雲林縣到目前已有13萬3千名住戶受惠裝設住警器，有54件成功示警案例，等於挽救54個家庭免受祝融之災，全縣住宅火災案件也逐年下降中，感謝各界協助雲林縣裝設住警器政策的善心企業、人士、各鄉鎮市長、議員。辛勞的警義消人員。

消防局表示，未曾申領安裝住警器居民，持身分證明文件即可至申請地址所轄消防分隊免費申請，補助1戶1只為原則，詳情可上雲林縣消防局網站查詢，或到雲林縣雲端聯合服務中心線上申辦「住宅用火災警報器領取申請」。