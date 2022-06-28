新北市客家局投入320萬預算，在五寮里客家庄成立駐地工作站，駐地團隊近期特別與在地竹藝大師賴世勇合作，深入五寮國小授課，教導學生利用五寮在地孟宗竹及桂竹，創作結合風鈴功能的實用花器，扎根客家文化。（客家局提供）

新北市三峽區五寮里客家人口聚集，新北市客家事務局投入320萬預算，在五寮里客家庄成立駐地工作站，推動地方創生。駐地團隊近期特別與在地竹藝大師賴世勇合作，深入五寮國小授課，教導學生利用五寮在地孟宗竹及桂竹，創作結合風鈴功能的實用花器，並融入客語教學，希望扎根客家文化。

新北市客家族群人口約64萬，占全市人口近6分之1，其中三峽沿山地區保留著傳統的客庄型態，維持客家風俗與語言文化，五寮擁有豐富的山產資源，近8成民眾都有種植竹筍和山產的經驗，因此也被譽為「新北竹筍之鄉」，客家局去年啟動「打造北北基客家第一庄–新北五寮山客再現駐地計畫」，希望打造新北客家農產品牌，提升地方經濟價值。

客家局指出，五寮駐地工作站去年12月駐點以來，積極盤點在地原客關係、信仰及產業，發現許多客家先民早年因日據時期的山林開發政策，曾經二次移民到三峽五寮、插角及竹崙等沿山地帶，種植焗腦、茶葉等作物，但隨著時間變化，在地居民開始嘗試發展不同經濟作物，考量在地、山林環境承受力，因此紛紛種植高經濟作物「梨仔筍」。

客家局表示，五寮國小長久以來致力推動美感教育與環境教育，為了強調在地取材創生精神，駐地團隊也找到竹藝大師賴世勇，以「竹」作為意象結合美感教育，前往學校推動竹藝創作，將竹林連結客家文化，讓學生從做中學。

客家局長林素琴表示，市府會持續盤點五寮客庄文化資源，像是客家伯公信仰、竹筍產業、樟腦古道文史調查，預計在8月舉辦成果展，透過居民共創客庄角落、青農培力課程、地方擾動小旅行走讀，凝聚地方意識，加強青年培力加入創生團隊，延續創生能量，讓五寮成為新北第一客庄。