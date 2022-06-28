Novavax疫苗終於要來了！中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前規劃6月底到貨，預計先有50多萬劑，由於它是新的疫苗，食藥署大約需要2周的封緘檢驗時間，預計7月14日以後才有可能提供給民眾接種，並呼籲「1劑未打的長者」可考慮接種Novavax，副作用比莫德納、BNT少。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天決議開放18歲以上民眾接種Novavax疫苗，可用於任何一劑次，並且可與現有的莫德納、BNT或高端混打。我國已向COVAX平台訂購200萬劑Novavax疫苗，莊人祥透露，目前規劃6月底會先有50多萬劑到貨，預計明天會有比較清楚的細節。

莊人祥指出，由於Novavax是新的疫苗，食藥署需要2周的封緘檢驗時間，預計7月14日以後才有可能提供給民眾接種，對象為18歲以上民眾。他也藉此呼籲，只要有意願打次蛋白疫苗，比mRNA疫苗的副作用低，尤其是長者，如果連施打1劑都覺得會怕怕的，也許可以考慮Novavax疫苗。

指揮中心統計，昨天（27）疫苗接種共8萬1393人次，目前國內第1劑涵蓋率為91.26％，第2劑為83.17％，第3劑接種率也突破7成，來到70.05％。