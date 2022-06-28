李明彰主任建議，運動要量力而為，並補充足夠的水分，才能預防發生橫紋肌溶解症。。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗30歲林小姐有運動習慣，但因新冠肺炎疫情嚴重便暫停一段時間，近日又再回到健身房運動，且時間超過1小時，隔天出現大腿痠痛、噁心嘔吐、全身無力的症狀，到急診就醫發現其肌酸磷化酶指數明顯上升、輕度肝腎功能受損及電解質不平衡，診斷為橫紋肌溶解症，經給予輸液和電解質補充後，症狀逐漸緩解，林小姐也順利恢復健康。

大千綜合醫院腎臟內科主任李明彰表示，橫紋肌溶解症是指當骨骼橫紋肌細胞的肌纖維受到傷害，造成肌肉細胞內的物質對身體組織產生毒性，並且產生有毒的生化反應，有時甚至會造成致命性的急性腎衰竭。

他說，發生橫紋肌溶解症的原因很多，常見的就是運動過度造成肌肉損傷；另外，也曾遇過服用statin類降膽固醇藥物治療的病人，出現橫紋肌溶解症，因此也需特別留意。其他發生的可能原因包括：外傷、中暑、感染、先天性遺傳代謝疾病、電解質異常、甲狀腺功能異常等。

李醫師表示，輕度的橫紋肌溶解症會出現肌肉痠痛或尿液呈深褐色的症狀，只需多喝水及打點滴就能緩解；但若肌肉細胞受損嚴重，就需要給予大量的輸液及利尿劑，來減少肌球蛋白對腎臟的損害。

另外，嚴重的橫紋肌溶解症如果造成急性腎衰竭，且併發水分滯留、高血鉀、代謝性酸中毒時，必須緊急接受透析治療，才能有效改善狀況。

現在正值夏天，是橫紋肌溶解症好發的季節，李明彰主任提醒民眾，運動要量力而為，並記得補充足夠的水分，若出現不適症狀時務必要盡快就醫治療。