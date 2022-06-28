連鎖餐飲集團乾杯(1269)今（28）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息2.3元，並完成4席董事、3席獨董全面改選。展望後市，集團預期疫情干擾可望逐步縮小，將關注疫情發展，持續以現有品牌在兩岸展店，同時推進全球發展長期計畫。

乾杯2021年合併營收創30.79億元新高、年增9.63％，但營業利益0.84億元、年減達43.4％，為近7年低點，毛利率50.95％、營益率2.73％雙探新低。稅後淨利0.71億元、年減達28.44％，每股盈餘3.83元，雙創近5年低點。

乾杯董事長平出莊司表示，燒肉為較難外帶的業態，即使研發各式外帶外送商品，去年三級警戒餐飲禁止內用，仍是非常嚴峻的考驗。所幸「KANPAI GO! CLUB」累積45萬會員，肉品批發事業營收突破2億元營收，「乾杯超市」業績突破3000萬，得以撐過黑暗期。

隨著警戒降級鬆綁，乾杯去年第四季營運在內需市場熱絡下迅速回升。中國大陸去年則未受太多疫情干擾，維持穩定營運，配合下半年於台灣及中國大陸同步積極展店，推升去年營收維持成長、續創新高。

展望2022年，平出莊司表示，雖然目前正承受走向共存的疫情海嘯，對公司仍造成不小衝擊，但已看到未來疫情干擾越來越小。在長期全球發展願景不變下，乾杯將持續關注疫情發展情形，以現有品牌在台灣及中國大陸展店為發展主軸，同時推進全球發展長期計畫。

平出莊司指出，乾杯在台灣已建立和牛全牛利用模式，未來將擴大日本和牛利用，持續開發新商品和新品牌、積極展店。中國大陸則以「乾杯」及「老乾杯」品牌在一線城市及周邊持續穩健拓展，並持續投入資源於電商零售及肉品批發事業，朝企業永續經營發展邁進。

乾杯表示，集團自2020年起投入台灣線上零售業務，利用集團既有各項資源提供消費者另一種選擇，在疫情的影響下成為重要事業體。未來將持續深化零售業務，不僅將消費者在乾杯店鋪的美好體驗延伸至家庭餐桌，期待未來帶動集團業績成長。