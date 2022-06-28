電價審議會周一拍板電價調漲方案，電費調漲將使生產成本變高，但半導體企業影響有限。對半導體廠商而言，設備成本更高，產能利用率的情況對半導體毛利率影響較大。不過電價衝擊仍使得產業烏雲密布，賣壓襲擊封測族群，周三即將除息的日月光投控(3711)、南茂(8150)收跌約3%，其他封測個股如矽格(6257)、同欣電(6271)、菱生(2369)等均下滑2%以上，周三召開股東會的京元電子(2449)也翻黑收跌1.31%。

電價審議會拍板電價調漲方案，高壓及特高壓的產業用電大戶漲最大，幅度高達15%。台積電(2330)等半導體廠商皆表示致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，訂下100%使用再生能源的長期目標；會配合政府相關規範，善盡社會責任。電費調漲將使生產成本變高，但半導體企業更在乎的是供電充足與穩定性，使生產和良率穩定，讓客戶更安心。雖然半導體廠商為用電大戶，有用電較高的EUV極紫外光微影曝光設備，但半導體廠都已規畫節電措施，且每年持續採購綠電，整體而言，電費只占半導體一小部份，以台積電為例，此次漲價，台積電每年用電成本將增加50億元左右，不過占台積電總成本9000億元，不到1%，對半導體廠商而言，設備成本更高，產能利用率的情況對半導體毛利率影響較大。

後疫情時代，連網(Networking)、基礎設施(infrastructure)、伺服器(servers)、AI等需求增加，帶動更多計算(compute)和存儲(storage)需求，IEK先前預估2022年封測成長率年增10%。

車用晶片也是半導體另一成長動能，汽車使用半導體增多，是推升車用晶片成長的一大動力。不僅傳統燃油車的半導體含量持續增加，電動車的半導體含量是燃油車的3至5倍，隨著電動車滲透率提升，平均每輛車使用半導體的需求將強勁增長。車用半導體有可能成為半導體第三大應用。

CMOS影像感測器(CIS)封測廠同欣電(6271)看好今年車用CIS元件需求仍會強勁成長，法人看好，預估第二季營收維持季增個位數，今年獲利更有望年增兩成。日前日月光股東會，對於公司整體營收，今年逐季成長目標不變，力拚今年車用營收突破10億美元。