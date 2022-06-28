109年獲得社會組第一名的苗栗縣大湖歌舞發展協會示範表演。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣為客家大縣，苗栗縣政府全力推廣傳承客語文化，今年持續辦理客家藝文嘉年華活動「廣場舞比賽」，苗栗縣長徐耀昌28日啟動活動，公布29日起開始報名，10月1、2日比賽，總獎金高達40萬元，邀請老嫩大細遽遽組隊參賽，期待鄉親透過舞蹈音樂接觸客家、學習客語，用熱情活力及創意展現客家精神。

苗栗縣政府106至110年度推動客語為通行語計畫執行成效亮眼，屢獲客委會肯定，蟬連4年優等佳績全國第一；縣府文觀局連續3年辦理客家藝文嘉年華廣場舞比賽廣受好評，今年特地安排於傍晚展開比賽，以星光場方式讓隊伍在涼爽的傍晚時分舞出創意與活力。

今天28日廣場舞比賽記者會公布3首，由林思伶作詞、江雯作曲的「猜拳」、「𠊎轉來了」及「舞力全開跳起來」指定廣場舞歌曲，邀請華昇、彭彥智、林庭瑄、龍宣亘以充滿活力及愉悅的嗓音演唱3首客語新歌，並由109年獲得社會組第一名的苗栗縣大湖歌舞發展協會示範表演，與現場嘉賓同樂學客語。

緊接著，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、議員鄭聚然、廖英利、徐筱菁、余文忠助理、文觀局長林彥甫等人共同啟動禾埕練舞功舞栗全開「星光廣場舞」比賽，邀請民眾透過舞蹈音樂接觸客家、學習客語。

苗栗縣長徐耀昌說，客家藝文嘉年華活動「廣場舞比賽」邁入第4屆，讓鄉親在跳舞、聽客家歌同時能達到學習客語及健身運動目的，今年廣場舞比賽將於10月1、2日展開，報名期間從6月29日起至8月15日止，名額有限、額滿為止，希望透過「廣場舞」比賽，激發更多創意與活力，讓大人細子以輕鬆自然的方式將客語融入日常生活，營造客語友善環境。

文觀局長林彥甫說，廣場舞比賽辦理4年來已累積10首客家廣場舞歌曲，若在外聽到客家廣場舞歌曲就是出自於苗栗，而今年廣場舞比賽10月1、2日在縣府第一辦公大樓前廣場舉行，並考量10月天氣正熱，活動將從傍晚開始，10月1日17時舉辦幼兒園組比賽，縣內各幼兒園學生皆可報名參加，19時為學生組比賽，縣內國小、國中、高中、大學在學學生皆可參賽，各以10隊為限，各選出第一名、第二名、第三名、優勝及佳作等10個獎項得主。

社會組比賽將於10月2日17時舉辦由縣內各級機關、立案社區、社團組隊參賽，以20隊為限，選出第一名、第二名、第三名、優勝及佳作等20個獎項得主，總獎金高達40萬元。