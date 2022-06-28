中市1家光電公司製造部胡姓作業員，去年5月起，負責機台蒸鍍程序，廠房四下無人時偷竊金屑，7次累積重達1公斤900多公克金屑，變賣獲款243萬餘元，他再花6萬多元買了黃金項鍊及戒指。案經公司發現金屑短少報警，經查獲起訴，再提附帶民事求償。刑事一審依竊盜罪判胡男徒刑1年8月，民事判賠91萬餘元，均可上訴。

胡男在該光電公司負責將晶片裝入蒸鍍機台，並在蒸鍍程序完成後，將晶片取出，他在作業過程中發現四下無人，用公司的1支長條形鐵片，插入金屑箱的鑰匙孔，順利開啟，徒手竊取箱內金屑。自去年5月23日至6月29日期間，共偷竊7次累積金屑1公斤900多公克。

胡男將金屑拿到銀樓變賣，共賣得243萬1350元，他再向銀樓買1條黃金項鍊及1只戒指，共花了6萬多元。

公司察覺金屑短少，報警處理，警方在去年7月9日循線查獲，胡男坦承犯行，交付犯案的鐵片及犯罪所得現金50萬元、黃金項鍊及戒指等物。

刑事一審依竊盜罪判胡徒刑1年8月，犯罪所得沒收。民事求償部分，一審以胡男以遠低於市價變賣脫手，依竊盜期間黃金市價計算，失竊黃金屑1公斤900多公克當時市價為300萬餘元，扣除保險理賠、黃男變賣得款及轉購金飾等價值，判決胡男賠償公司損失91萬8355元。