俄軍周一對東部第一大城哈爾科夫（Kharkiv）進行空襲，摧毀一棟公寓和小學，造成5人死亡，22人受傷。哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）說，傷者中有5人士兒童。與此同時，當地的烏軍接受衛報採訪表示，他們確信俄軍將在之後對哈爾科夫發動新一波的進攻。

領導烏克蘭國土防禦部隊第127旅228營的指揮官康斯坦丁表示，他們從西方盟友收到一些情報，指衛星圖像顯示俄軍已經集結，有50輛坦克和8個營在三周前已經轉移到哈爾科夫附近，他們確信俄羅斯會有新行動，但不知道具體時間表。

他也說，哈爾科夫地區並沒有收到西方的軍援武器，反而只能依賴蘇聯時期的武器儲備。他表示，俄軍每天都會派出偵查部隊來查探，但最終都被烏軍擊退。

哈爾科夫（Kharkiv）遭俄軍轟炸

儘管如此，烏克蘭士兵莫吉拉 （Andrii Mogyla）仍對哈爾科夫的情況表示擔憂，他說:「俄羅斯人通常以火箭攻擊開始，然後重型火砲進來，然後他們帶著坦克和步兵進入。」他認為阻止該地遭到砲擊是一項特別艱鉅的任務，因為哈爾科夫距離俄羅斯邊境僅25英哩。

哈爾科夫自戰爭開始成為俄軍進攻的首要目標之一，在被城中的烏軍擊退後，俄軍從邊境城市貝爾哥羅德州（Belgorod）持續對該城進行砲擊，根據希內胡柏夫的資料，目前哈爾科夫已經有2000棟建築被摧毀，900多位平民死亡。

儘管哈爾科夫情況嚴峻，康斯坦丁和莫吉拉都堅稱，俄軍沒有能力佔領該城，西方情報部門也預測，俄軍需要重新集結，才能在烏克蘭境內發動新的攻擊。而莫吉拉也呼籲武器盡快送至哈爾科夫，如果沒有新的西方武器，戰爭將持續數月或數年。