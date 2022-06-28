台南市學甲區日前發生女騎士因閃避流浪狗不及撞上而重傷。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

市府隔日在現場附近捕獲3隻流浪狗，並表示今年到目前已在學甲加強捕捉278隻，不過居民抱怨，抓了狗結紮又放回原處，根本無濟於事。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲區日前發生女騎士因閃避流浪狗不及撞上而重傷，台南市政府隔日在現場附近捕獲3隻流浪狗，並表示今年到目前已在學甲加強捕捉278隻，不過居民抱怨，抓了狗結紮又放回原處，根本無濟於事。動保處說，因收容空間不足，多數犬隻絕育後必須回置到當地，仍可能產生人犬衝突或意外事故，因此推動設置多功能教育園區，來收容當地流浪狗，盼鄉親支持。

一名24歲郭姓女子25日下班後，騎機車返家途中，在學甲郊區撞上突然竄出的流浪狗，人遭噴飛重摔在地，安全帽也一起脫落，因此腦出血昏迷。家屬今天表示，郭女這兩天有好轉許多，昏迷指數來到8分、手腳稍微有反應，謝謝大家的關心。

台南市議會議長郭信良28日與市議員蔡秋蘭、方一峰、陳昆和等前往慰問家屬，市議員蔡蘇秋金、謝財旺及立委陳亭妃則由服務處人員代表出席。郭女父親說，沿海地區魚塭多，流浪狗也特別多，政府應優先保護人民，趕快處理流浪狗問題。

市府農業局動保處表示，學甲多功能教育園區已獲中央支持與經費補助，總建設經費2.09億元，總收容量440隻，可擴充至880隻，園區跳脫傳統化動物收容所思維，以公園化設計，功能包括動物教育認養館、景觀步道、生態滯洪池、公園化運動空間、市民市集活動區與動物收容館等。

市府農業局動保處說，園區將以優先收容學甲在地流浪狗為主，可以大幅改善當地流浪狗的問題，而且針對在地鄉親對於周遭環境影響的疑慮均有妥善的因應規畫，希望能獲得在地鄉親的支持。