歐盟執委會副主席塞夫喬維奇(Maros Sefcovic)在訪問挪威時宣布，挪威與歐盟將在電動車電池產業價值鏈和原物料供應上，更加的緊密合作，並希望能克服氣候變遷問題。

挪威工業部長Jan Christian Vestre與塞夫喬維奇在聯合聲明中表示，礦產、金屬和電池的永續供應鏈，有助於實現經濟的脫碳，促就業和成長。

挪威是歐洲僅次於俄羅斯的石油生產大國，而該國計畫在石油業之外，實現產業的多元化，包括對該國礦產、金屬和稀土的獲取和商業化，而這些金屬和稀土是歐洲發展永續電池生產計畫的重要關鍵。

透過該合作，非歐盟成員國的挪威將可以參與歐洲電池聯盟的部長級會議。

雙方還進一步討論了解決英國脫歐後的原產地條款適用問題。根據英國脫歐條款規定，從2027年起，在英國或歐盟生產和出口的電動車，必須配備在這兩個地區生產的電池，否則將面臨10%的關稅。

挪威不希望該條款阻礙挪威發展電池產業。挪威已經規劃幾個電池生產工廠，包括Morrow、Freyr、Beyonder和Corvus等公司的專案計畫。