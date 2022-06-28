《偶然與想像》曾獲得柏林影展評審團大獎銀熊獎。（CATCHPLAY提供）

榮獲奧斯卡最佳國際影片的日本電影《在車上》，即將於6月29日在CATCHPLAY＋影音平台上架，由新一代電影大師濱口竜介改編知名作家村上春樹的短篇小說，西島秀俊飾演意外喪妻的舞台劇演員家福，因受邀為廣島戲劇節製作舞台劇，而遇見了沉默寡言的代駕美沙紀，過程中也慢慢解開過往的心結。

片中西島秀俊不輕易透露悲傷的演技令人動容，精湛的演出更獲得日本電影學院獎影帝殊榮，西島秀俊則透露為了延續壓抑的情緒，他刻意在下戲之後仍維持在角色的狀態中，他說：「濱口導演希望我們在拍攝期間，即使下戲回到自己的房間後，仍能繼續聆聽我們毫無情緒口述台詞的錄音。我認為這也是家福會做的事，所以每當拍完戲，我都會有意識地待在角色裡。我只有一次破例跟其他演員吃飯，結果隔天拍戲時馬上被導演發現，因為他覺得我們對戲時情緒不夠多，他真的非常敏銳，具有驚人的洞察力。」

電影《在車上》除了西島秀俊影帝級的演出之外，由日本女星霧島麗香飾演的妻子和三浦透子飾演的代駕司機美沙紀，也分別在電影的前半與後半部中擔任舉足輕重的角色。濱口竜介認為1部片70％的成功取決於選角，他分享：「我對三浦透子的第一印象是覺得她非常聰穎，她很輕易就能領會故事的核心。而且她的聰明不是有侵略性的那種，而是想藉由智慧幫助他人，這跟美沙紀的特質很像。至於霧島麗香，她出乎意料地是個非常有勇氣的人，她非常平靜、沉著，看完一次劇本就答應演出，而且對於所有風險很高的鏡頭，她都能沉穩地接受其中的挑戰。因為有三浦透子的聰穎和霧島麗香的勇氣才能拍出這部片。」

除了榮獲奧斯卡的《在車上》之外，導演濱口竜介一系列邁向電影大師之路的代表作，如獲得盧卡諾影展最佳女主角獎及最佳劇本獎的《歡樂時光》前篇及後篇、年僅39歲便首次進入坎城影展競賽單元角逐金棕櫚的《睡著也好醒來也罷》，以及獲得柏林影展評審團大獎銀熊獎的《偶然與想像》，皆已在CATCHPLAY＋影音平台上架。