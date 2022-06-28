大S與汪小菲離婚後，男方不時失控暴走亂發文，加上前婆婆張蘭也開播發聲，因此引發軒然大波，反觀大S自始至終對前夫都沒說半句壞話，被讚高EQ有雅量，汪小菲昨天(6/27)迎接41歲生日，難得沒在社群發文慶生，被認為是刻意保持低調，而其母張蘭特意拍片給兒子慶生，但祝福詞卻引起網友議論。

昨天6月27日是汪小菲41歲生日，對比於他的低調，前妻大S跟老公具俊曄被天王周杰倫曝光開心受邀聚會，網友因此表示不知汪小菲知道後會不會心情複雜，雖然他目前處於離婚狀態，但仍有母親張蘭關愛，張蘭特地在抖音發片，除了祝賀兒子生日快樂外，更在影片中直言很心疼兒子，盼大家能多多支持汪小菲。

在影片的最後，張蘭表示經常告誡自己「一定要長壽、一定要健康」，理由是她放不下汪小菲，此話一出驚呆網友，反應相當兩極，不少人表示心疼張蘭，希望汪小菲爭氣點，「孩子不在身邊，前妻有了新的歸宿，為了老媽也要搞好事業」、「是有多放心不下兒子才說出這樣的話」，也有人覺得汪小菲都過40歲了，還是2個孩子的爸爸，張蘭至今還沒徹底放手，才會讓汪小菲不時被譏是「媽寶」。

事實上，之前張蘭開播時，就曾有網友留言酸嗆：「汪小菲是媽寶」，但張蘭會錯意，以為是在講「保護媽媽」，回問到底什麼叫寶媽？「就是保護媽媽嘛！哪個男人不保護媽媽啊？」，底下隨即有人解釋，並非說汪小菲保護媽媽，「而是把兒子養廢，只能靠老媽，扶不起的阿斗」，但也有人幫汪小菲說話，表示他雖有母親張蘭相助，但也很努力發展事業了，應該稱不上是媽寶男。