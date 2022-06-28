國民黨主席朱立倫訪美行，談到九二共識是沒有共識的共識，說法引發爭議。國民黨國際部主任黃介正今受訪表示，朱講的是如何看待九二共識，講得是沒有各表就沒九二共識。但黃也坦言，向中間選民靠攏是國民黨未來要走的路。

兩岸論述遭質疑學前總統陳水扁，黃介正澄清，朱立倫不會想到扁曾說什麼，要跟他講一樣。黃舉例，他曾問美方，大陸一中原則與美國一中政策是否相同，美方否認，他隨即告知美方這就是一中各表，朱要說的就是沒有各表就沒有九二。

綠營質疑當前以不容許各表空間，黃介正表示，心態上覺得沒有各表當然就沒有各表，但堅持有各表，才是把台灣的局做出來。

黃介正說，自由民主是世界秩序，國民黨站穩這個立場，才能反專制、反一黨專政，有這個高度才能談民族文化的情懷，國民黨反一黨專政，但不反中華文化與中國人民；朱立倫說法是國民黨從來是親美政黨，也從來不是傾中（中共）政黨。

黃介正指出，真愛台灣要穩住局面，帶台灣走向更遠的發展，這是中間選民的願望，報團取暖不是解決問題的方法，朱立倫訪美行想傳達的就是面對眼前凶險，國民黨仍是溫和、理性、保守、穩定的政黨，相信中間選民支持也能擴大。

黃介正認為，台灣人民還是很穩健，希望由能穩住台海的人執政，國民黨只要誠懇說明立場，之後就交人民評斷，比如現在是否過得舒服，距總統大選還有一年半，給台灣民眾思考時間，相信相關訴求會發酵，不去投不能處理兩岸關係政黨。

黃介正說，即便國民黨內深藍，也不喜歡被說偏激，統派都沒有要當中華人民共和國公民，只是不要台獨，就像前主席洪秀柱也沒有要中華民國再見。

至於朱立倫訪美行被解讀為要參選2024起手式，黃介正表示，邏輯上很容易想說訪美是墊高或增加知名度，但朱行前有提醒，訪美行做任何論述時，不要讓人家聯想朱要選2024，朱現在完全不把精力放在思考他自己規劃未來的路。

黃介正也說，他幫忙國民黨，不是挺誰選總統，而是覺得台灣未來有凶險，要讓老行家處理比較好，告訴台灣人民未來有另外選擇。