電價審議委員會拍板電價7月起調漲，國民黨立委李德維（左起）、曾銘宗與謝衣鳳28日召開記者會，痛批油電皆漲，對國內已經嚴重的通貨膨脹火上加油，今年是台灣民眾最痛苦一年，經濟部長王美花應下台。（張鎧乙攝）

經濟部電價費率審議會昨天決議，7月起平均電價調高8.4％，住宅用電每月千度以下則凍漲。國民黨立法院黨團今天批評，油電雙漲將導致萬物齊漲，讓通膨問題火上加油。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，這次調整電價是不得不的作為，就連核電大國都在調漲電價，民進黨團可以接受台電的方案，民進黨也不會考慮選舉因素「當好人」。

鄭運鵬表示，沒有人樂意看到漲電價，但全世界的核電使用大國都漲電價，這樣的調整，相信符合多數人的期待；不同於國民黨的能源政策，民進黨政府不使用核電，而是使用再生能源與燃氣，逐漸替代空氣污染的問題及核電對台灣的風險。

對於國民黨團質疑，此次住宅用電每月千度以下凍漲是選舉考量，鄭運鵬強調，民進黨執政以來，調整電價不會考量選舉因素，這是跟國民黨執政最大差別，希望國民黨在討論公共政策，不要用意氣之爭的心態。

鄭運鵬舉例，近次台灣重大電價漲幅，馬政府執政時期，在2008年7月跟10月電價漲幅分別為12.6％、11.19％，2012年6月則是漲10.41％、2013年10月漲8.49％；在蔡政府執政時期，2018年4月電價漲3％，這次則是漲8.4％，兩次調整都是在選舉前，且是台電面臨虧損的情況，所以民進黨不會考量選舉因素。

民進黨團書記長陳歐珀說，在國際燃料成本大幅增加的情況下，台灣電價做出調整非常合理，不論誰執政都要面對電價跟用電需求等問題，只要能夠讓電源的供應充足，相信未來的投資環境依然會很好。