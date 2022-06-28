曾獲師鐸獎、在國立花蓮高工任教29年的教務主任汪冠宏（右）為偏鄉教育的付出令人欽佩，今年暑假結束後，將到頭城家商擔任校長，花蓮高工師生雖然不捨，但都感替他感到開心，給予祝福。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

在國立花蓮高工任教29年的教務主任汪冠宏，曾多次帶領學校、學生參加競賽榮獲佳績，甚至主動寫信給中鋼爭取合作，提供機會給弱勢學生，並在去年榮獲師鐸獎，由於他為偏鄉教育的付出令人欽佩，從教育部國教署國立高中新任校長遴選名單脫穎而出，暑假結束後，將到頭城家商擔任校長，花蓮高工師生雖然不捨，但都感替他感到開心，給予祝福。

52歲的汪冠宏是高雄人，1993年從國立台灣師範大學工教系畢業後即公費分發到花蓮高工服務，並在教書期間持續進修，陸續取得花蓮教育大學科技研究所碩士及國立東華大學科學教育研究所博士學位，充實自己的學識。

在花蓮高工任教期間，汪冠宏曾任多項行政職務，包含東區技術教學中心組長、執行秘書、校長室秘書、實習主任、總務主任、教務主任等，期間均全力以赴，替學校申辦教育部補助高中職行動學習試辦計畫獲特優獎學校，且參加2015年資訊科技融入教學創新應用團隊選拔也獲高中職組優勝團隊。

汪冠宏在擔任實習主任時，發現不少學生出身弱勢家庭，為給他們更多機會，因此主動寫信給中鋼，替原住民學生爭取實習與工作機會，最後成功促成「原住民就業導向機電整合課程專班」，沒年提供10名畢業生進入中鋼工作，並研發一套虛擬實習工場系統，協助低成就學生學習，翻轉偏鄉學生的人生，此舉讓他在去年榮獲師鐸獎。

汪冠宏今年暑假結束將離開服務29年的花蓮高工，雖然不捨，但願意接受有挑戰性的工作，未來也會會帶著始終如一的工作態度與教育理念，到頭城家商繼續努力，並創造學校特色與其不可取代性。

花工校長黃鴻穎表示，汪冠宏推動花蓮高工校務不遺餘力，讓學生在完善的學習環境中成長卓越，相信他到頭城家商擔任校長，一定能把正向、積極、熱情的活力繼續傳遞下去，成為教育界的典範。