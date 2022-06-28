雪霸國家公園管理處成立30周年， 將在汶水遊客中心推出多項環境教育活動。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

今年7月1日正是雪霸國家公園管理處成立滿30週年，雪管處將於7月2日在汶水遊客中心，舉辦「雪霸國家公園管理處30週年處慶環境教育系列活動」，活動內容包含手作竹藝體驗、食農教育市集攤位、攀樹體驗及定向越野活動等，歡迎民眾共襄盛舉。

雪管處成立30周年以來，對於轄內生態保育等工作，有著顯著成效，尤其是櫻花鉤吻鮭的復育工作，在雪管處轄內各重要復育重點河川，都有非常卓著成效，數量也有明顯增加。雪管處所屬觀霧、雪見及汶水等遊客遊憩中心，充分扮演生態保育知識傳達教育功能，尤其是對在學學童，更是達到從小深植的效果，持續拓展生態保育的能量。

這次雪管處為了成立30周年，特別舉辦系列環境教育活動，包括7月2日上午，於汶水遊客中心迴廊設置「手作玩藝」體驗攤位，以雪霸國家公園周邊原住民文化、汶水鳥類為基礎，邀請專業講師及部落耆老教授「汶水鳥類絹印」及「原住民竹藝教學」等課程。

至於戶外活動部分，在汶水遊客中心前方廣場，由雪霸志工聯誼會設置「食農教育─小農市集及體驗攤位」，計有「在地鮮採」、「有才有藝DIY」及「田裡有熊」等。

「攀樹體驗」活動，則是由雪霸攀樹團隊帶領，參與人員可體驗大樹的高度，進而了解國家公園人員進行樹冠層生態研究的過程，共同關懷樹冠生態，參加人員可獲得頭巾1份。

另外，當天下午於遊客中心前方廣場，舉辦「定向越野運動」，透過本活動的參與，能增強在野外進行登山健行、自然觀察活動時，閱讀地圖及獨立思考的能力，歡迎喜愛戶外運動的民眾現場報名參加，全程參與將可獲得雪霸運動帽及櫻花鉤吻鮭T恤。