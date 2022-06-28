兩岸關係緊張，中國大陸近日再拋台海內海說，引發美中台角力。國民黨國際部主任黃介正表示，如果按照國際海洋法，大陸說法沒有違法，陸方對領海之外延伸的比鄰區與經濟海域有一定權利；強調這與親中與否無關，是法律解釋問題。

至於美方的台海是國際水域說法，黃介正說，國際水域是美國海軍航行的專有名詞，但依照國際海洋法，這沒有法律位階。

黃介正說，不會接受中國大陸稱台灣海峽是內海的說法，但美方國際水域用詞確實在國際海洋法上有爭議，我方不希望遭兩國打架波及。