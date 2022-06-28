桃園市青年事務局今年設置青年志工資源中心，提供多元服務方案、志工培訓交流、服務時數證明及活動經費補助單一窗口服務，另推出「青年志工線上服務計畫—需你志工島」，除常見的實體服務外，讓青年換個方式當雲志工，將志願服務的熱情延續至線上，活動開放報名中，限額千名，歡迎青年志工登島，加入線上服務的行列

今年活動共分為四大服務主題，包含公益／公議宣傳大隊、暖心志造員、服務行動家及服務反思心得，讓青年透過個人的社群平台，運用手機、電腦，以寫作、繪圖、拍攝或錄製影片等方式，關注公益或公共議題相關文章、創作正能量的暖心故事或分享志願服務行動，發揮青世代的社群影響力。

除個人參與外，也持續鼓勵青年志工自組團體報名，集眾人之力自提更優質的線上服務方案，也將配合未來時事或政策推出特殊主題的「限時任務」，規劃多元且豐富線上服務主題，就是要號召青年線上一起動起來。

今年也特別規劃雲志工相關培訓課程，教導青年志工線上服務所需相關知識或技能，如認識SDGs、文章採訪及寫作技巧、影片拍攝及剪輯、服務反思等，讓青年產出更優質的服務行動成果；更提供早鳥獎、服務累計獎及服務品質獎等多個獎項。

青年局長陳冠穎說，青年志工資源中心甫成立，除持續提供單一窗口服務青年志工各項需求，更將辦理多項青年志工服務活動提供青年更多參與志願服務的管道，而以線上服務作為號召的「青年志工線上服務計畫」已連續開辦第三年，每年都吸引約千名青年響應加入，將青年服務熱血精神導入線上社群，開創出新的服務型態。

「青年志工線上服務計畫」開放設籍、就學或就業於桃園市的青年網路報名，限額1000名，詳情可上網青年局官方網站或桃青參一咖Facebook粉絲專頁。