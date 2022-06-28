今年以來打炒房政策持續發威，據永慶發布第二季房市前瞻報告顯示，今年以來前四月預售屋交易件數及金額較去年9～12月分別減少38％、32％，台中、高雄甚至出現腰斬的情形，由於預售屋轉售也大增24％，買氣退燒，加上通膨、升息、經濟、打炒房政策四大變數下，預估全年交易量落在32～33.7萬棟間，年減3％～8％，將出現六年來首次衰退。

根據永慶調查，今年前四月全台預售屋平均每月成交約7,751件、總金額約1,169遂元，比起去年9～12月平均單月在1.25萬件、1,710億元的交易量，大減了超過三成，其中新北市衰退幅度約一成多，為七都中?氣波動較小的區域，而台中減少近五成、高雄減少逾六成。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，內政部於去年12月推出「平均地權條例修正草案」，送進立法院審議，衝擊市場信心，讓投機客縮手淡出預售市場，打炒房政策精準打擊，讓預售市場冷卻的狀況相當明顯。

而打炒房政策的威力也可從預售屋轉售量大增看得出來，永慶調查顯示，目前預售屋轉售刊登量比起去年底增加了24％，其中如台中的梧棲、太平、南區、潭子，與高雄左營等行政區增幅均超過一倍，葉凌棋指出，半年來整體預售轉售量大增3,800件，顯示政府五大措施打炒房政策推出後，確實獲得成效，讓投機客紛紛搶下車。

葉凌棋指出，預售屋房價上漲，近年雙北市預售屋房價漲幅是薪資漲幅的二倍多，台北以外都會區更高達五至11倍，而全球高通膨現象短期難以緩解、各國升息持續，金融市場大幅震盪可能持續一段時間，國內尚有五大措施修法等政策變數，加上疫情仍在高原期，即使疫情緩解，下半年房市難有以往疫後的激情表現，預估今年房市呈現「價平量縮」格局，預估全年房市交易量約32～33.7萬棟間，年減幅約3～8％。