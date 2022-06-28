根據財政部統計資料庫的數據顯示，今年四月的飲料店店數創下歷史新高的2.2萬店，較去年同期增加約6％，且今年前四月的飲料店銷售額高達207億元，年增5％，反映國人對於手搖飲的需求穩定，持續有新的經營者投入開店，其中近期展店速度最快的就是賽車網紅店，加盟的版圖已經從中南部擴散到台北市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國人對於手搖飲的需求穩定，手搖飲因為多外帶使用，相較於其他的民生消費，受到疫情的衝擊相對較小，加上消費者也喜歡嘗鮮，品牌的汰換快速，前幾年透過行銷爆紅的手搖飲店，可能瞬間就退燒，現在除了飲料本身要好喝外，店面呈現的質感與風格，也成為能否吸引年輕族群的特色之一，甚至網紅店在這波也加入手搖飲店的戰局，整體產業變化迅速。

財政部統計顯示，2020年10月飲料店的家數首度突破兩萬店，今年四月已經成長到2.2萬店的歷史新高，且去年全年飲料店的營業額就高達620億元，今年前四月也有207億元，接下來還是夏天的飲料旺季，全年有機會再創新高，從前四月的單店銷售額來看，近年變動不大，平均單店單月的銷售額為23.4萬元左右。

近期展店神速的賽車網紅店，已經開始陸續有北部的店東加盟開店，目前網站上公布的加盟金約60萬元，對比市場上其他品牌加盟門檻相對較低，且網站上註明加盟者每月須繳$3,000給總公司作為慈善捐款、各分店需懸掛、營利10％捐贈慈善單位布條、以利正面形象，同時網紅廖老大本人保證、前往各加盟店一次、拉抬人氣免費。

曾敬德指出，手搖飲店發展仍蓬勃，對於店面市場來說，好處是手搖飲店填補了一定的空置店面，同時也吸引消費人潮，避免商圈空置惡化，不過手搖飲店的品牌汰換速度相當快，想要投入加盟與創業的經營者來說，一定要先評估好商圈條件、周邊外帶與外送人潮、人事管銷費用與品牌競爭力等。