猴痘疫情蔓延，國內日前出現首例境外移入個案，共匡列9名密切接觸者。有醫師指出，猴痘病毒會「藉物傳染」，洗衣服時需添加適量漂白水，疾管署副署長羅一鈞認為，猴痘病毒環境抵抗力偏頑強，確實會藉物傳染，目前包括英國及美國官方指引，皆未建議添加漂白水，所謂「洗衣精都無效」的說法恐怕是過度了，重要的是不要將病人的衣服和其他人一起洗，以免產生交叉感染。

疾管署24日公布國內首例猴痘個案，為20多歲本國籍男性，自德國入境，共匡列家人、醫護人員等9名接觸者。疾管署副署長莊人祥表示，目前該個案生命徵象穩定、狀況良好，9名接觸者目前皆無症狀。

醫師江守山表示，猴痘病毒潛伏期長，且能夠藉物傳染，由於常用的酚類洗衣劑對它無效，提醒共用洗衣機的人，務必在洗衣時加入適量漂白劑。羅一鈞指出，猴痘和天花都屬於痘科病毒，和流感、新冠肺炎病毒一樣有外套膜，使用酒精乾洗手一樣可以預防。

羅一鈞表示，猴痘病毒的環境抵抗力偏頑強，消毒方面確實需要多考慮，但包括美國、英國、歐洲等公衛單位都沒有建議挑選特定洗衣精或使用漂白水，反而是強調不要將病人的衣服和其他人一起洗，以免產生交叉感染。

他認為，儘管有少數研究認為，猴痘病毒對酚類洗衣劑抵抗力較強，但若使用含氯成分的消毒劑或漂白劑，可能導致異味較重，建議使用一般成分洗衣劑即可。

不過羅一鈞提醒，猴痘病毒確實可能「藉物感染」，因此建議病患須在單獨一室隔離，且最好不要和其他人混用洗衣設備，如果無法避免混用，應確實包覆好衣物，也不要抖動衣物，以免環境中帶有病毒碎屑。

另外，英國健康防護局（HPA）建議不要使用經濟或省水模式，也就是洗衣機的快洗模式，應讓洗衣精和衣服在充足時間下充分洗滌，以免病毒殘留。