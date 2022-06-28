桃園大溪笠復威斯汀度假酒店與MINI台灣總代理汎德首度跨界合作，推出「我的MINI夏日追夢住房專案」，自2022年7月1日起至8月31日，入住全台獨家MINI主題設計單間套房，就可享有「大溪笠復威斯汀度假酒店 x MINI Lifestyle Collection專屬迎賓禮」，專案優惠NT$13,000元起！

充滿活力、創意與熱情的MINI，集經典與創新的獨有風格，聞名車壇超過60年，在全球坐擁千萬粉絲。本次大溪笠復威斯汀與MINI品牌攜手推出獨家住房專案，由MINI設計師將大溪笠復威斯汀廣受歡迎的15坪單間套房注入風格獨具的MINI Style，從專屬迎賓禮、房間設計到兒童遊戲室、戶外賽車場，滿滿的MINI生活精品、紀念禮、拍照打卡區、兒童車等等，使入住賓客完全融入精彩繽紛的MINI世界中。館內大型兒童俱樂部還有免費100台限量彩繪車供愛車的孩子們自由揮灑創作，戶外Go Go Park賽車道亦有MINI JCW卡丁車，讓孩子們在賽道上自由馳騁，體驗MINI的駕馭樂趣。

MINI設計師將大溪笠復威斯汀廣受歡迎的15坪單間套房注入風格獨具的MINI Style。(戴志揚翻攝)

入住MINI品牌主題房享有多項獨家贈品。(戴志揚翻攝)

「我的MINI夏日追夢住房專案」將自6月28日起線上開賣（官方網站），專案內容除了包含知味西餐廳自助早餐及晚餐之外，還可帶走市價超過NT$1,500元的MINI多功能記事本和二台MINI 1:36迴力車。此外，無論是否訂購本專案，活動期間入住桃園大溪笠復威斯汀度假酒店之房客更可至MINI全台任一展示中心賞車試駕並兌換專屬試乘贈禮，還可享有MINI Lifestyle Collection生活精品線上購物網站滿千九折優惠。

距離台北鬧區僅45分鐘車程，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店座落國際知名大溪高爾夫球場旁，遠離世俗塵囂喧擾，擁有優美靜僻、環山綠意簇擁的宜人景觀，自2016年正式開幕至今以獨特的山嵐綠意南洋風情戶外泳池馳名，全館205間客房及套房都擁有獨立觀景陽台，搭配聞名全球的頂級好眠首選「天夢之床」、適合各年齡層的多元室內外休閒設施、威斯汀天夢芳療提供身心靈的專業呵護保養，是北部地區著名的度假首選，附近知名景點包括大溪老街、三峽老街、兩蔣文化園區、大溪老茶廠、舊百吉隧道等，適合賓客驅車自由探索尋覓。