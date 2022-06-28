新北市民政局今舉辦今年第2場聯合海葬，有10位先行者在家屬陪伴下回歸大海，特別的是有2位日本籍先行者參與，分別是高橋先生以及佐藤先生，皆由太太為其送行。（蔡雯如攝）

新北市民政局今舉辦今年第2場聯合海葬，有10位先行者在家屬陪伴下回歸大海，特別的是有2位日本籍先行者參與，分別是高橋先生以及佐藤先生，兩位先行者生前都非常熱愛台灣，並向家屬指定要葬在台灣大海，繼續停留在台灣這塊美麗島嶼。

民政局長柯慶忠指出，隨時代變遷，民眾對於環保葬接受度越來越高，聯合海葬不分縣市、國籍，家屬只要攜帶火化許可證、相關證明就可報名，全程不收費用。至今為止，除了已歸化為中華民國籍者，已有1名新加坡籍、3名日本國籍參加新北海葬。

柯慶忠說，新北市從升格至今年5月，已有1萬2384人參與環保葬，相較於升格前僅1666人，成長約7倍。另外，單從今年初至5月，參加環保葬就有730名，較去年同期多出40位，成長明顯。

今日舉行聯合海葬有2名日籍先行者回歸，其中，年逾七旬的高橋先生生前就與妻子許下海葬之約，妻子今天專程為他送行，了卻其心願，同時高橋太太也交代兒女，她身後也要以海葬方式回歸，與丈夫再續夫妻情緣。

另外，佐藤先生因惦念台灣的好山好水，生病後也常與家人討論，身後要在台灣海葬，無病無痛地自在環遊。佐藤太太表示，丈夫先前已走遍各地美景，但最喜歡台灣，最大心願就是永遠在台灣遨遊，因此丈夫2月在日本辭世後，她便計畫在5月返台，圓滿丈夫遺願。

殯葬處長黃秀川表示，市府特別在木製安息盒內鋪上花瓣，再用環保無毒的安息袋承裝先行者骨灰，希望落實潔葬新殯葬文化，也展現出生命的自然從容和豁達。市府今年共規畫5場聯合海葬，其餘3場分別在7月27日、8月26日及9月23日辦理，民眾可至民政局生命終章網站（https://www.ca.ntpc.gov.tw/）查詢。