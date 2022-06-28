台中市公車服務品質有多差？市議會28日審查市府追加預算，針對交通局提出的補貼客運業者虧損及服務評鑑等，引發多名議員不滿，質疑市區公車服務品質相當差，且多年都未改善，為何還年年可以領取補助？要求交通局提出公車品質改善計畫，並揚言若未改善，將砍明年補助經費。

台中市有17家客運，交通局每年評鑑，但議員施志昌說，在公車服務品質中，駕駛態度不佳或脫班，都會讓乘客感覺很差，市府每年補貼經費給客運業者，服務品質卻未提升；以甲安埔地區來說，原本就是虧損路線，必須拜託業者來跑，但服務品質差，形成惡性循環。

議員賴順仁指出，有公車業者1年內肇事次數達110次，且造成1人死亡，當年度車輛故障次數達248次，評鑑分數竟還有83分，被評鑑為甲等，實在太離譜。

市府1年補助公車經費達26億元，議員陳政顯質疑，市府補助公車業者的款項會不會太多？給業者黃金路線、補助，但服務不好的還是不好，若常常故障的業者都能拿到甲等，到底評鑑乙等的有多爛？且台中市客運業者多達17家，台北只有10來家，台中的運量有那麼大嗎？交通局應全面檢討公車服務品質，且針對連續評鑑乙等者減少補助。

交通局長葉昭甫表示，針對評鑑部分，未來將持續檢討，盼更有效的讓業者達到改善服務品質目的；至於虧損補助則是依照法定規範施行，透過營運成本的計算，若成本高過於收入才給予差額補助，且中間還經過打折，再加上交通局透過評鑑與補助的勾稽方式，若評鑑不好會扣點，對業者傷害很大，透過此機制盼鼓勵業者努力提升服務品質。