侯友宜到校園專案辦公室慰勞並感謝個案管理師及護理師。（新北市教育局提供）

學校即將放暑假，新北市長侯友宜今（28）日專程到校園防疫專案辦公室，慰問並感謝疫情期間辛勞的護理師與個案管理師，同時期許大家持續做好校園防疫工作，雖然疫情逐漸舒緩，但暑假防疫仍不能鬆懈，把防疫工作貫徹到底，守護師生的健康。

今年新冠肺炎疫情大爆發，新北市府於4月下旬即成立校園防疫專案辦公室，設有防疫專線及各校即時通訊群組，每校有專屬個案管理師協助解決相關防疫問題。電話服務量累迄今計超過2萬餘通，完成居隔名冊上傳中央Trace系統約4000筆團體名冊，協助開立居隔書超過20萬張，核發快篩試劑超過45萬劑。

侯友宜今慰勞進駐辦公室的個案師、退休及資深護理師代表，感謝他們堅守崗位為孩子付出。侯友宜說，新北市有1464所學校及幼兒園，將近50萬名學生，疫情是重中之重，學生的健康及學習問題，最讓他放心不下，教育局扛起校園安全的責任，防疫辦公室負責指揮協調，讓50萬名學童平安度過疫情；暑假即將來臨，面對暑假防疫隨時調整步伐，直到能夠安全穩定回到正常生活。

曾在深坑國中服務超過28年的退休護理師李素華，主動加入校園防疫辦公室，她說，身為專業護理人員，都很願意盡一己之力，幫助小朋友和家庭，這段期間學校護理師的工作量真的增加很多，甚至把工作帶回家，在家電話聯繫家長、孩子和老師，安撫大家不要因確診而慌亂，學校護理師真的非常辛苦。

教育局表示，暑期防疫仍不可鬆懈，提醒師生減少非必要聚集與活動，參加暑期育樂營或外出時，務必做好防疫措施，學校會持續關懷確診、居隔個案及弱勢學生，同時提供國中小低收入戶學生午餐券，全力守護每個孩子健康與安全。