竹北警分局三民派出所員警26日下午1時許執行勤查時，行經光明六路遇1名8旬婦人騎車誤闖進入竹北交流道口，停於車來車往馬路上，加上當時氣溫32度相當危險，員警立即上前關心。

經員警了解，該名婦人原與丈夫同行騎車出門，未料跟丟丈夫機車，後欲騎車返家至新竹市北大路時，卻記不得地址而朝竹市反方向行駛，差點誤闖交流道。

員警詢問婦人地址時，她說不清北大路哪個巷弄，員警見現場許多大車及快車經過，又正值中午熱陽炙曬，為保護婦人安全，先行將其帶返派出所休息、補充水分並聯繫家人。

幸好婦人隨身攜帶小本子及疫苗接種卡，員警依照上面資訊順利迅速聯繫到家屬，家屬一看到婦人平安後，總算鬆了一口氣，也非常感激員警協助迷路母親順利返家。

警方呼籲民眾，家中長者若易健忘，可製作緊急聯絡資料卡配掛載身上或隨身攜帶，以便走失時供聯繫，協助長者安心返家的路。