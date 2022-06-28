台灣人罹患大腸癌的平均年紀為65歲，但就算平時不抽菸、不喝酒也不愛吃肉，仍有可能被大腸癌盯上！基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，上述危險因子只適用於50歲以上的人，而50歲以下的大腸癌患者，則和肥胖、吃甜食最有關係。

錢政弘醫師在臉書粉專發文，指台灣人得大腸癌的平均年紀是65歲，因此年紀在50歲以下患病就屬於「早發性大腸癌」，有不少年輕患者經常會問醫師「我不抽菸又不喝酒也不愛吃肉，為什麼我會長息肉？」，錢政弘解釋，抽菸喝酒確實是大腸癌的危險因子，但只適用於50歲以上的人，現在有越來越多證據顯示，50歲以下就發病的患者和肥胖、吃甜食最有關係。

近幾年在不少國家都發現，早發性大腸癌的盛行率逐漸上升，其中之一就是韓國。韓國在《胃腸學（Gastroenterology）》期刊發表一篇研究報告，分析567萬名50歲以下青壯年的體檢報告，發現有「代謝症候群」的人比較容易得大腸癌，尤其是降結腸和乙狀結腸癌及直腸癌，而在代謝症候群當中，又以「中廣型肥胖」與大腸癌最相關。

統計顯示，男性腰圍大於90公分、女性大於85公分，大腸癌風險增加23%；若男性腰圍大於100公分、女性大於95公分，大腸癌風險則增加53%。因此錢政弘建議，50歲以下有代謝症候群或肥胖的人，想遠離大腸癌的話，就必須先把肚子瘦下來，並定期做大腸篩檢，才能減少發病機率。

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