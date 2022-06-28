台北市副市長黃珊珊日前視察市場行程出現民眾黨議員參選人「學姐」黃瀞瑩、陳思宇緊跟在旁，遭議員質疑行政不中立、濫用行政資源，日前要求黃珊珊列席說明遭拒絕更引發議員群起炮轟。議會強烈要求黃說明清楚，黃珊珊今終親上火線，前往議會備詢，同時也被多位議員質疑「到底有沒有參選市長？什麼時候要辭職參選？」，黃珊珊依舊打太極答：「如果我要參選就會辭職。」

黃珊珊在大會面對議員質詢表示，往後就會把行程都公開，也會通知選區的議員來一同前往關心市政，另外在現場也會多做注意跟檢討，規畫SOP以落實行政中立。國民黨議員王欣儀在質詢時批，整份「行政不中立」市府報告書就是知法玩法，黃珊珊手握行政資源，用副市長身份來行選舉之實，並且強烈詢問黃「要不要宣布參選？」黃珊珊稱任何近況都會跟大家說明，目前就是把市政做好。王欣儀再追問「當初侯友宜參選新北市長，在2月份就辭職（副市長），現在距離選舉只有4個多月，到底何時會辭職參選？」黃珊珊則不斷重複回應「如果決定參選就會辭職。」

國民黨議員汪志冰也直指市府報告書「強詞奪理，一派胡言」，報告書稱當天的行程為「瞭解民情」性質，登錄為不公開行程，福華廣場自治會以紅色海報於公務視察行程前，對外告示黃珊珊將蒞臨市場，暗喻因此才有議員擬候選人得知消息跑來，並非市府主動通知，汪志冰痛批「不可能，誰會守在市場門口，你說剛好湊巧，沒這回事，不要再騙了！」