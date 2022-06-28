民進黨緊咬「恩恩案」，立委林楚茵日前於臉書指出，據她所掌握到的報案送醫流程，明明恩恩是在晚間7點21分才上到救護車，怎麼可能晚間6點37分就在醫院救治？痛批新北市政府說謊。中央流行疫情指揮中心今天回應，應是工作人員製作手板時將日期誤植產生時間差，將請新北市政府提交正式事件報告，還原整起事件經過。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，林楚茵當天於臉書上所發的文，是指揮中心4月16日記者會前與新北市政府聯繫的內部資料，由於4月15日當天下午至晚上，就有媒體開始報導恩恩事件，因此4月15日晚上，指揮中心就已向新北市了解整個過程。

莊人祥說，新北市於4月15日晚間說明，4月14日晚間6點37分接獲醫院通報，有一名兩歲男童的確診個案，「目前」正於ICU病房全力救治中，而文中的「目前」，所指的就是4月15日當天，不過4月14日這個時間點，卻被工作人員整段貼出去，才會在4月16日的記者會中，讓人誤以為是4月14日晚間6點37分。

莊人祥說，4月16日記者會當天，指揮中心有再問到新北市政府，確認恩恩案是在4月14日晚間7點09分才派車，7點半才到醫院，也就是說指揮官當天所說的流程都正確，會有誤會是因出現時間差的問題，相關時序流程，仍然要以指揮官在16日下午的說明為主。

莊人祥強調，由於之前了解恩恩案相關流程都是透過Line，沒有所謂的調查報告，但因恩恩案受到外界高度關注，為給家屬清楚說明，將請新北市政府提供正式事件報告還原整起事件經過。