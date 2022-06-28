頭份市運動公園水漾步道已從本月25日恢復開放3個月。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市運動公園水漾步道已從本月25日恢復開放3個月，頭份市長羅雪珠歡迎大小朋友前來消暑玩樂。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市運動公園溜滑梯已重新整修完畢。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所整建頭份運動公園，完成滾輪式溜滑梯及多項兒童玩樂設施整建，配合暑期屆臨，去年因疫情影響暫停開放的水漾步道，今年將重新開放，讓小朋友在炎炎夏日中有個消暑玩樂的全新去處。

頭份市長羅雪珠指出，頭份市運動公園的水漾步道，向來在炎熱暑假是小朋友們消暑最愛去處之一，去年因疫情影響暫停開放1年，今年根據中央防疫政策指引，水漾步道屬開放空間戶外活動，因此，市公所決定在暑假期間重新開放消暑，歡迎大、小朋友前來清涼一夏!

頭份市運動公園水漾步道於2015年打造完成，多年來暑假期間，吸引許多家長帶著小朋友來戲水消暑，去年因疫情及缺水影響而暫停開放，今年配合暑假期間，從6月25日起至年9月25日止，每週二、三、五、六、日開放，開放時段為下午3時至7時，每週一、四為設備保養日不開放。另遇颱風、豪雨等特殊情形亦暫停開放。

另外，運動公園的砂坑區的老舊抿石子滑梯，已部分改成新型滾輪式溜滑梯，以及增設安全緩衝地墊。兒童遊戲場有3座兒童遊樂設施，地墊鋪面均全部鋪面汰換更新，提供小朋友嶄新的玩樂體驗。

羅雪珠表示，水漾步道噴水設施利用循環過濾系統輔以氯碇消毒，確保水質衛生安全，但仍需提醒市民朋友配合，才能完善設施的衛生安全，水道內禁止穿鞋、奔跑及寵物進入。邀請鄉親大手牽小手來運動公園踏青遊玩，並請各位家長要注意小朋友的安全，同時，仍請大家配合相關防疫措施，進入公園場域務請配戴口罩、保持社交距離、禁止群聚、禁止飲食。