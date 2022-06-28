以住代護五年駐村計畫房舍無須修繕直接進駐。（高市文化局提供）

以住代護十年駐村計畫現地複審會議。（高市文化局提供）

高市文化局推出「以住代護」眷村保存計畫走過9個年頭，今年升級推出「10年駐村」計畫，堪稱史上最大規模眷村進駐計畫，近日審查媒合書店、私廚、民宿等17戶產業，將進駐左營建業新村及鳳山黃埔新村。另方面，第2個「5年駐村」收件徵至7月8日，無需修屋即可立即開業，吸引不少青創商家探詢。

高市文化局長王文翠指出，首次升級推出「10年駐村」計畫，進駐期長達10年，組成包含文創產業、品牌營運、建築、結構、消防安全與文化資產保存等專業組成全方位評審團，針對營運模式、空間配置裝修、修繕計畫構想及經費預算預估等內容，進行書面初審、實地複審兩輪詳細的綜合評選。

文化局表示，上周末評審團陸續在建業、黃埔兩處眷舍歷時近20小時馬拉松式現地審查，由通過初審提案者分別於提案房舍內向評審簡報未來創業的營運與房舍修繕規畫，審查過後媒合包括書店、餐廳、私廚、民宿、婚攝、文創等各項產業共17戶，展現業界多元蓬勃的生命力，其中左營建業新村11件、鳳山黃埔新村6件。

王文翠提到，歷經以住代護人才基地、全民修屋、青創House等各期計畫的推展，黃埔、建業藉由民間協力已逐步蔚然成村，多數眷舍更已修繕熟成。高市府下一步將透過計畫的升級擴大公共性，讓眷村保存從純住家的私人維護使用型態，走向更多元具公眾價值的用途。

王文翠表示，新一期計畫從保存再利用拓展到在地產業的培植發展，延續實踐市長陳其邁重視的青年創業政策，讓眷村成為新創、青創的新聚落，更使得眷村歷史與地理的養分，成為這個城市發展重要的資源。

文化局表示，「10年駐村」持續徵件並月月收件，「5年駐村」則針對前1期以住代護到期的54間房舍徵件，在前人的修復上，免再修繕的日式庭院眷舍將是青創與新創最好的選擇，收件到7月8日截止，邀請創業的夥伴加入，共同成為新的眷村守護者。