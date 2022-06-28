黃姓男子為圖不法利益，去年11月在新竹縣關西鎮山區多處違法傾倒廢棄物，新埔警分局今年6月拘提黃男到案，溯源廢棄物新北市1家外商公司所有，是下包廠商委託未有執照許可的黃嫌清運傾倒，全案依違反廢棄物清理法移送新竹地檢偵辦。

新埔警分局石光派出所去年12月2日，破獲黃嫌等4人在關西鎮大旱坑小段157-2地號，傾倒大批廢紙捲、廢塑膠等物，依現行犯移送新竹地檢偵辦後，警方發現關西鎮山區有多處遭棄置相同廢紙捲、廢塑膠、廢紙板等物，研判應為黃嫌所為。

警方報請新竹地方檢察署指揮偵辦，將黃嫌等人拘提到案，查出新北市淡水區一家外商公司，委託李男經營的資源回收公司處理清運廢紙捲、廢塑膠及廢紙板等物，下包廠商再輾轉層層委託黃嫌清運。

因黃嫌未領有主管機關核發清運廢棄物許可證明，仍違法清運廢棄物獲取暴利，竟在關西鎮僻靜山區，趁夜間無人出入，以租賃小貨車載運廢紙捲、廢塑膠、廢紙板等廢棄物，任意隨機挑選處所傾倒，共計7處地號遭棄置，影響山區範圍頗大，終究難逃法網。

新埔分局長林英煌表示，關西、新埔山區幅員遼闊，容易成為有心不法人士覬覦傾倒廢棄物，分局掌握熱時熱點規畫夜間聯合巡邏及路檢等勤務，並在重點路段加設監視器，布建人員隨時反映傾倒廢棄物的不法人事物，展現警方取締傾倒廢棄物之決心，秉持「只要你敢來倒，一定捉到你」的信心，全力守護山林並給民眾一個乾淨的居住環境。