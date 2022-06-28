天使打架事件落幕之後繼續在主場迎戰白襪，代理總教練內文（Phil Nevin）遭到10場禁賽嚴懲，另有幾位球員和教練缺陣，天使28日仍團結起來以4比3擊退了白襪。外野手馬爾許（Brandon Marsh）說：「不能全員到齊真的很糟，但是事情都已經發生了，我們現在該做的是時間一到就準備好上場作戰。」

馬爾許第2局擊出深遠的右外野飛球，白襪外野手席茲（Gavin Sheets）幾乎接到球，但球還是飛出了牆外，兩分全壘打！不過主審觀看重播之後發現，那球應該是被席茲的手套彈出去的，最後改判為三壘打。馬爾許不太高興，還好後面的維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）擊出安打送回馬爾許。

They called it a two-run homer for Brandon Marsh, but it's being reviewed. Looked it hit the fence after it went off Sheets' glove. pic.twitter.com/wQDr5QE66l — Rhett Bollinger (@RhettBollinger) June 28, 2022

天使先發投手辛德加（Noah Syndergaard）撐到第6局才挨長打失分，第7局他處理對手的短打時發生失誤，反被白襪3比2超前。天使7局下半立即反攻，沃德（Taylor Ward）長打撈回兩分。白襪中繼右投羅培茲（Reynaldo López）成功三振掉卓奧特（Mike Trout），但是不敢對決左打的大谷翔平，以敬遠四壞送他上壘。

沒想到沃德與大谷發動雙盜壘成功，差點又讓白襪失分。大谷本季第8次盜壘出爐，此戰3打數1安打，打擊率升到0.260。馬爾許單場3安。由於天使反攻迅速，7局失3分的辛德加順利摘下第5勝，他只用掉79球。