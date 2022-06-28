大學個人申請結果放榜，作家王蘭芬分享，北一女混血正妹紐瑩姗（Emily）從國小到高中都是讀台灣的公立學校，課後也沒有補習，但最後卻申請上美國常春藤名校之一的耶魯大學。令人吃驚的是，除了耶魯大學外，她一共收到了布朗、柏克萊等12所知名大學的入學許可，讓人看了忍不住直呼太厲害了！

作家王蘭芬昨在臉書發文說，這屆北一女高三的學生中，有一位女學生申請到美國耶魯大學，透過引介，她終於在上周見到漂亮又活潑的紐瑩姗跟她的媽媽Gena，那時才發現原來紐瑩姗是混血兒。

王蘭芬透露，紐瑩姗爸爸本是加州的執業律師，但有段時間突然厭倦每天面對各種法律糾紛的生活，決定到國外旅行，紐瑩姗的爸爸遊歷多國後選擇留在台灣，並且在這裡認識了另一半Gena。紐瑩姗是家中的獨生女，爸媽只希望她能快樂長大，所以她的童年除了吃喝玩樂，其他時間都拿來做自己最喜歡的事情「閱讀」。

紐瑩姗的媽媽說，閱讀給了女兒寬廣的視野，也造就她在台灣一路念公立學校，最終得以申請上耶魯大學的卓越能力。至於紐瑩姗愛看書愛到什麼程度呢？Gena說，有次他們一家三口吃完飯走路回家，過馬路的時候，她與老公發現女兒沒有跟上來，回頭去找才發現，女兒就站在剛剛等待紅燈的地方看小說，沉迷到完全沒注意到身邊的事物。

王蘭芬指出，由於Gena覺得中文比英文難，因此決定讓女兒念一般的學校，而他們平常不太管女兒的課業，這也讓紐瑩姗從小就養成自我負責的態度，學校安排的作業都會自己認真做好。而瑩姗從國小到高中，整整12年的時間都不曾補習過，因為Gena認為與其把時間拿去補習，不如讓孩子去做自己喜歡做的事情。

王蘭芬也說，紐瑩姗一路念公立學校長大，與多數台灣人接受同樣的義務教育，但最後她決定要出國念大學，因為她說自己很粗心，不能忍受反覆練習的東西，所以如果去考學測一定沒辦法考好，加上這邊基礎科學的環境實在不好，最後在爸爸朋友的建議下，決定申請美國的大學。

王蘭芬表示，紐瑩姗從高二下學期開始準備申請美國的大學，結果最後竟然得到耶魯、布朗、柏克萊等12個頂尖大學的入學許可，真是太厲害了。而她最後決定去讀耶魯大學，是因為很喜歡這個學校的讀書風氣。

【本文由王蘭芬授權轉載，完整全文請看這】