2022桃園半程馬拉松「石門水庫楓半馬－征服壩者路跑」，28日舉行啟動儀式記者會。（陳夢茹攝）

2022桃園半程馬拉松「石門水庫楓半馬－征服壩者路跑」將於12月3日在石門水庫南苑停車場開跑，有7K路跑組及21K半馬組，規畫全新賽道、創意爬坡比賽，總計6000個名額，即日起開放報名。

石門水庫楓半馬為每年度眾所矚目的全國大型路跑活動，受疫情影響延期1年，今年得以重新舉辦。秘書長黃治峯表示，石門水庫楓半馬沿途經過環翠樓、石門水庫大壩紀念碑、槭林公園林道、石門發電廠等，風景宜人還可一覽壩頂風光，中間1.2公里至2.2公里處規畫一段從海拔165公尺爬升至265公尺的爬坡路段，將選出爬坡王。

黃治峯也肯定體育局的詳盡規畫，除制度比賽路線外，還將大溪區、龍潭區的美食繪製成地圖給民眾參考，讓選手可於賽前或賽後到各觀光景點遊玩，他笑說「市政會議多宣導，局處首長抓來跑」。

這次邀請長跑好手、曾3度參賽的周庭印擔任活動大使，周庭印說，跑步讓他專心，不受其他事務紛擾影響，他向民眾喊話「你或許沒辦法當最速王，但有機會可以當爬坡王！」，建議欲參賽的跑者要有配速等戰術考量，即便路線很硬，一步一腳印絕對可以完賽。

體育局說明，這次活動自28日起至9月12日開放報名，7K路跑組報名費用500元、名額4800人；21K半馬組報名費用700元、名額1200人，不同組別可獲得各種活動物資，如專業運動背心、專業跑帽、運動毛巾及功能性束口袋等，額滿為止。

體育局表示，除了繪製美食地圖外，也鼓勵民眾發揮創意介紹運動美食地圖的景點，將依影片瀏覽率或按讚人數最高者分別獲得獎金，總獎金高達11萬元。此外，為響應環保，每個補給站皆採用台灣研發、百分百天然，可於自然環境條件生物分解的竹纖維環保杯，落實「不塑」的堅持。