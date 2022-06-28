52歲男星秦楊以本土劇《台灣霹靂火》的反派「劉文聰」紅遍大街小巷，不過他上個月遭債主控欠債700萬元不還，秦楊事後在臉書駁斥「跑路」，而秦楊為了賺錢還債，他明（29日）將重起爐灶開直播，同時也會出售自己過去的收藏品，打算拍賣轉現金。

秦楊演藝事業大起大落，以本土劇《台灣霹靂火》的反派「劉文聰」紅遍大街小巷，後來角逐市議員失利，又陸續傳出投資慘賠、酒駕等事件，演藝事業從此跌落谷底，不過秦楊上個月遭債主控欠債700萬元不還，還PO網狠酸：「人不要臉，天下無敵」，秦楊事後坦承，雖然名下沒有財產，但絕對沒有跑路，「我多年前投資失敗，直到現在生活（都）過得很辛苦」，並喊話對方不要捏造事實。

秦楊為了還債，他將重起爐灶開直播，根據《鏡週刊》報導，年初賣年貨成績不錯的秦楊，將在明晚開直播賣各類商品，他坦言：「要賺錢來還給債權人」，同時，秦楊也下定決心出售自己在20多年前收藏的藝術品，打算拍賣拚現金，除了餬口，也希望對還債有幫助。

其實，秦楊近年除了債務問題，健康狀況也亮起紅燈，本來就有咳嗽問題的秦楊，先是胃部出狀況，之後又被檢查出肺部長肺泡，現在秦楊除了定期檢查，他也相當注意飲食和生活作息。

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