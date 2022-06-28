美國26歲新生代超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner），以179公分的高挑身材及厭世的高級長相受到眾人矚目，加上她還是知名度超高的「卡戴珊家族」其中一員，使她尚未出道前就累積超高人氣，成為模特兒後身價更是水漲船高，躍升最富有的超模之一。近期她在個人Instagram更新近況，其中一張全裸曬日光浴的照片，引起無數網友熱議。

坎達兒珍娜昨（27）日在個人Instagram更新動態，她一向樂於向大眾展現火辣、性感的一面，不過這樣全裸的私密照十分少見，尺度非常大，讓不少網友都嚇一跳，坎達兒珍娜只用了一個開心的笑臉表情符號表達心情，照片中她趴在躺椅上，背對鏡頭露出誘人胴體，身為模特兒的她，身上每個部位都相當完美，沒有一絲贅肉，一雙長腿纖細，美胸為避免露點用黑色方塊遮住，坎達兒珍娜戴著綠色帽子遮陽，撐著身體滑手機，似乎相當愜意。

除此之外，她上傳騎馬、開車、美食等影像，似乎渡過了一個愉快的假期，不少粉絲留言「這身材看起來像芭比娃娃」、「看來坎達兒珍娜在宣布她單身，而且可以認識新朋友」不過有網友認為坎達兒珍娜這樣做並不恰當「妳覺得發這樣的東西得體嗎」、「這是一個有影響力的公眾人物傳達給年輕女孩的觀念嗎？在社群平台發裸照？」

有網友推測，這有可能是因為坎達兒珍娜剛和交往2年的籃球員男友分手，據外媒爆料，兩人參加大姊考特妮（Kourtney Kardashian）婚禮後，開始意識到彼此對未來的規劃有些不同，因此走向分手。